Mann schlägt auf Frau ein: Mutige Mitarbeiterin von Russmedia zeigt Zivilcourage

"Sie haben beide einander geschlagen"

"Da bin ich losgerannt, mit Stöckelschuhen und Laptoptasche"

Als der Streit ernster wurde, griff sie ein. "Da habe ich gedacht, oje, das wird mir zu heiß. Das lasse ich nicht so stehen. Und dann habe ich hinübergerufen: Aufhören. Was ist los? Hört sofort auf!", berichtet sie. "Dann hat er sie voll niedergekickt, also wirklich mit Kraft. Da bin ich losgerannt, mit Stöckelschuhen und der Laptoptasche." An den Büschen vorbei lief sie vom Russmedia-Parkplatz um die Ecke. "Dann lag sie vor mir am Boden und er war weg. Ich habe die Rettung angerufen und die Polizei. Die waren wirklich gleich da. Fünf Minuten, das ging schnell", erklärt die 41-Jährige. "Die Dame wurde erstversorgt, im Sinne von beruhigt. Die war völlig aufgelöst." Es habe sich bei dem Mann wohl um ihren Ex-Mann gehandelt, meint sie.