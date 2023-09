Zivilcourage in Bregenz: Zwei mutige Frauen gehen dazwischen

Jennifer und Cornelia wollten am Freitag, dem 08. September nur gemütlich im Gasthaus goldener Hirschen in Bregenz essen gehen. Doch die Ruhe war nicht von langer Dauer.

Kurz nachdem sie ihre Bestellungen aufgegeben haben, werden sie durch laute Rufe aus einem benachbarten Balkon bei der Apotheke aufgeschreckt. Eine Frauenstimme schreit: „Nein! Lass mich in Ruhe! Ich will das nicht! Lass es!“ Anfangs noch unschlüssig, ob sie eingreifen sollen, alarmiert Jennifer die Polizei, als sie hört, dass in der Wohnung Gegenstände durch die Luft fliegen.