Zirkuszelt als kurzlebiger Veranstaltungsort in Hard

Am Mittwoch zierte ein Zirkuszelt den Funkenplatz in Hard am See, jedoch ohne Zirkus. Die Gemeinde hat es angeschafft, um einen günstigen Veranstaltungsort anbieten zu können. Beim Aufbau zeigte sich aber, dass das gebrauchte Zelt nicht den Ansprüchen genügt.

Für kurze Zeit stand das Zirkuszelt am Funkenplatz direkt am Binnenbecken von Hard. Das Ziel sei es, Kulturinstitutionen, Vereinen und der Harder Jugend einen kostengünstigen Veranstaltungsort in attraktiver Lage anbieten zu können, so die Erklärung aus dem Gemeindeamt. Das Zelt sollte temporär am Funkenplatz stehen. Das Zirkuszelt würde sich hier auch als neue Heimat für Formate wie das FOEN-X-Festival oder das Filmfestival “HARDmovie” anbieten.

Wetterunsicherheit minimieren für Veranstalter In dieser Hinsicht sollte es Veranstaltungsorte wie den Spannrahmen ergänzen. Das Seezentrum wie auch das Thaler Areal sind für Veranstaltungen nicht mehr verfügbar. Gerade in der warmen Jahreszeit fänden daher auf der Funkenwiese zahlreiche Kultur-, Sport- und Vereinsveranstaltungen statt – mit entsprechendem Wetterrisiko. Hard verweist hier unter anderem auf die Verlegung des FOEN-X auf die Funkenwiese durch die Kulturwerkstatt Kammgarn. Gerade deswegen habe sich die Gemeinde für die Anschaffung des Zeltes entschieden, um die mit der Wetterunsicherheit verbundenen Risiken zu minimieren.