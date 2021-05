Zeppelin: Tragisches Ende der Hindenburg - Rätsel gelöst?

Das tragische Unglück der "Hindenburg" läutete auch das Ende der Luftschiff-Ära ein.

Das katastrophale Ende des Zeppelins "Hindenburg" am Abend des 6. Mai 1937: Am Heck bricht Feuer aus und verschlingt das gesamte Luftschiff innerhalb weniger Minuten. Warum ging der größte Zeppelin der Welt so schnell und dramatisch in Flammen auf?