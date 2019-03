Zeitumstellung: Ab heute gilt die Sommerzeit

Heute Nacht wurde wieder an der Uhr gedreht und die Uhrzeit von zwei auf drei Uhr vorgestellt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde wieder an der Uhr gedreht – um zwei Uhr früh wurden die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Dieser Umstand wird uns allerdings nur noch die nächsten zwei Jahre begleiten, denn das EU-Parlament hat am Dienstag das Ende der Zeitumstellung für 2021 beschlossen. Für die tatsächliche Abschaffung müssen sich die Mitgliedstaaten noch eine Entscheidung treffen, ob sie für die permanente Sommer- oder Winterzeit sind.