Zeitreise in Schilling: Was kostete einst der Leberkäse?

Ein Blick in die Vergangenheit: Wie viel kostete eine Leberkäs-Semmel in Österreich, bevor der Euro eingeführt wurde?

In Österreich, vor der Einführung des Euro im Jahr 2002, war der Schilling die offizielle Währung. Für viele Österreicher bleibt die Erinnerung an die Preise in Schilling lebendig, insbesondere bei alltäglichen Produkten wie der beliebten Leberkäs-Semmel. Die Leberkäs-Semmel, ein klassischer Snack in Österreich, war schon immer ein beliebter und preiswerter Genuss.