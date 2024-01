Mega-Ansturm: Dieses Gasthaus lockt jetzt mit Schilling-Preisen

Gegen die massive Teuerung: Ein österreichisches Gasthaus bietet Speisen zu Schilling-Preisen an und wird komplett überrannt.

Die Inflation und die damit verbundene Teuerung haben in vielen Bereichen, einschließlich der Gastronomie, zu spürbaren Preissteigerungen geführt. Das Wiener Gasthaus "Schwaigerwirt" hat eine außergewöhnliche Initiative gestartet, um den Gästen eine nostalgische Erleichterung von der gegenwärtigen Teuerung zu bieten.

Einmalige Aktion: Essen zu Preisen von früher

Der Schwaigerwirt, betrieben von den Geschwistern Alexandra, Katharina und Markus Oberbucher, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. "Einmal noch Essen zu Preisen wie damals", so der Gedanke hinter der Aktion. Am 8. Februar wird der Wirtshausbesuch zu einer Zeitreise in die Ära vor dem Euro. Auf der Speisekarte stehen Gerichte zu Preisen wie 7 Schilling (0,51 Euro) für eine Tagessuppe, 25 Schilling (1,82 Euro) für Rindsgulasch und 35 Schilling (2,54 Euro) für Schweinsbraten mit Knödel und Salat.