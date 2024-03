Zeitgleiche Streiks in Deutschland bei Bahn und Lufthansa

Reisende müssen sich in Deutschland auf viele Bahn- und Flugausfälle einstellen. Im Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) wird bis Freitag 13.00 Uhr gestreikt.

ÖBB empfehlen Reisen zu verschieben

Die ÖBB empfehlen, nicht dringende Reisen nach Deutschland zu verschieben. ÖBB-Fernverkehrszüge über das Deutsche Eck zwischen Salzburg und Kufstein sollen voraussichtlich planmäßig fahren. Details zu den betroffenen Zugverbindungen gibt es auf oebb.at und in der ÖBB-Fahrplan-App SCOTTY. Auch Westbahn-Züge von und nach München und Rosenheim sowie über das Deutsche Eck nach Tirol und Vorarlberg sollen planmäßig fahren. Am Donnerstag sollen vier Lufthansa-Flüge Wien-München vom Streik betroffen sein.

Massiven Behinderungen durch Flugausfälle

Warnstreiks ohne Vorwarnung ausgeweitet

Die Gewerkschaft Verdi dehnte die Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte ohne Vorwarnung auf die Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf aus. Damit werde insbesondere der Frachtverkehr an dem 24-Stunden-Flughafen Köln/Bonn empfindlich getroffen, berichtete Verdi-Sekretär Özay Tarim. Die Passagierflüge seien nicht betroffen. Dem Warnstreik, der bis 24.00 Uhr am Donnerstag dauern soll, hätten sich Beschäftigte des Paketversenders UPS angeschlossen. Man habe keine Vorwarnung gegeben, weil der Flughafenbetreiber in der Vergangenheit bei ähnlichen Aktionen eigene Leute als Streikbrecher eingesetzt habe, sagte der Verdi-Funktionär. Der Streik am Flughafen Düsseldorf begann laut der Gewerkschaft um 3.30 Uhr und sollte ebenfalls bis zum Ende des Tages dauern.