Züge fallen aus: Lokführer-Streik führt zu massive Einschränkungen

Der landesweite Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in Deutschland wird erneut zu massiven Einschränkungen im Zugverkehr führen.

Die GDL hat erneut zu einem landesweiten Streik in Deutschland aufgerufen, der am Donnerstag, den 7. März 2024 um 02.00 Uhr beginnen und bis Freitag, den 8. März 2024 um 13.00 Uhr andauern soll. Dadurch werden nicht nur Reisende innerhalb Deutschlands, sondern auch grenzüberschreitend stark beeinträchtigt.

Fahrten über das Deutsche Eck und nach München

Einschränkungen und Änderungen

Aufgrund des Streiks können Züge über die Brenner-Strecke nur teilweise bis München fahren. Reisende zwischen Salzburg und München sowie Kufstein und München haben die Möglichkeit, auf den stündlich verkehrenden bayerischen Regionalverkehr (BRB) auszuweichen. Dabei werden auch ÖBB-Tickets anerkannt. Die meisten Fernverkehrszüge in Richtung Deutschland enden an den Grenzbahnhöfen. Die ICE-Verbindungen ab/bis Passau bzw. Nürnberg fallen komplett aus.

Im Güterverkehr beginnt der Streik bereits am 6. März um 18.00 Uhr und führt zu Einschränkungen. Das Team der ÖBB Rail Cargo Group ist derzeit in Abstimmungen mit Partner:innen und Kund:innen, um die Auswirkungen auf die Transporte zu minimieren. Voraussichtlich wird der Güterverkehr am 8. März um 05:00 Uhr wieder aufgenommen.