Zeichen für ökologische Vielfalt

Hörbranz. Bienenzuchtverein setzt mit Lindenpflanzaktion auf eine bewährte Baumart.

Der Vorarlberger Imkerverband hatte es sich für das Jahr 2022 zur Aufgabe gemacht, eine Lindenpflanzaktion zu initiieren. So wurden 200 Stück Linden mit einem entsprechenden Kontingent für die Imker- und Bienenzuchtvereine im Land zur Verfügung gestellt. Mit der Aktion setzen die Verantwortlichen einerseits ein wichtiges Zeichen für die ökologische Vielfalt und andererseits geht es um die Bewusstseinsbildung. Die Initiative, zählen doch die Linden zu den Lieblingsbäumen der Bienen, hatte auch den Hörbranzer Umweltausschuss auf den Plan gerufen. Obmann Thomas Filler , selbst passionierter Imker, sicherte sich für die Leiblachtaler Gemeinden Hörbranz und Lochau 20 Stück der begehrten Baumart. „Die Linde ist ein wertvoller Baum für Insekten und Menschen, weil aus der Pflanze Blüten- und Blatthonig gewonnen werden kann“, so Filler, der sich auch im Bienenzuchtverein Hörbranz-Leiblachtal engagiert.

„Die Sommerlinde blüht früher als die Winterlinde, somit ergibt sich ein langer Nahrungszyklus“, so Bernhard Jochum, der als Obmann des gemeindeübergreifenden Bienenzuchtvereins mit Kollegen aus der Talschaft die Pflanzaktion tatkräftig unterstützte. Nachfolgend werden die gesetzten Bäume, die in jungen Jahren auch einen halbschattigen Standort vertragen, routiniert betreut. Ergänzend folgt eine Dokumentation über die landesweite Aktion. Konkret werden alle Pflanzstandorte im Ländle mit den genauen Koordinaten samt Bildmaterial erhoben und in den Vorarlberg Atlas eingepflegt. (MST)