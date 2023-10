"Wutbürgerliche" Rede von Dornbirner ÖVP-Mitglied

"Die ganz vorne haben einen an der Latte"

Hier das "wutbürgerliche" Video:

Auf VOL.AT-Anfrage zeigt sich der 54-Jährige, der sich seit eineinhalb Jahren aktiv in der Dornbirner Volkspartei in verschiedenen Ausschüssen einbringt, schwer enttäuscht von der aktuellen, politischen Landschaft. Unabhängig von der Parteizugehörigkeit ärgert den Kabarettisten das "sinnlose Draufhauen" auf verschiedene Bevölkerungsgruppen wie teilzeitarbeitende Mütter, Pensionisten oder Unternehmer. Deswegen habe er auch Verständnis für die in der Bevölkerung deutlich spürbare Unzufriedenheit mit der politischen Führung Österreichs. "Die ganz vorne haben einen an der Latte. Die Politik ist so weit entfernt von dem, was die Menschen wirklich bewegt", heißt es in dem Video.