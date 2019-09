935 Mio. Euro Umsatzplus: Erfreuliche Bilanz für Seilbahngigant Doppelmayr

Am Montagvormittag zog Seilbahnbauer Doppelmayr eine erfreuliche Bilanz: Im Geschäftsjahr 2018/19 konnte ein Rekordumsatz erzielt werden.

Größtes urbanes Seilbahnnetz

Der Kunde im Fokus

Die Seilbahngeneration D-Line hat sich seit ihrer Einführung 2015 sehr gut bewährt und hält bereits weltweit Einzug. Der Ramcharger 8 in Big Sky, Montana (USA) ist die erste 8erSesselbahn in den Vereinigten Staaten. In Maria Alm ermöglichen die Natrunbahn und die Sonnbergbahn neuen Komfort für die Skigäste. In Japan wurde die erste D-Line Kombibahn gebaut: 6er-Sessel und 10er-Kabinen kombiniert in einer Seilbahnanlage. In 25 Ländern der Welt gibt es bereits Doppelmayr-Kundendienststandorte.