Neues Management der Doppelmayr Gruppe

Thomas Pichler und István Szalai übernehmen die Führung der Doppelmayr Holding SE.

Nach fast 25 gemeinsamen Jahren an der Spitze der Doppelmayr Gruppe ziehen sich Hanno Ulmer und Michael Doppelmayr in den Verwaltungsrat der Doppelmayr Holding SE zurück. Sie übergeben ihre Positionen als geschäftsführende Direktoren der Doppelmayr Holding SE im Herbst 2019 an Thomas Pichler und István Szalai, zwei langjährige Führungspersönlichkeiten der Unternehmensgruppe.

Den Schritt, sich operativ aus dem Seilbahngeschäft zurückzuziehen, haben Michael Doppelmayr und Hanno Ulmer lange vorbereitet. „Es war uns ein großes Anliegen, jemanden mit der Führung der Unternehmensgruppe zu beauftragen, der die Werte, die wir aufgebaut haben, kennt und weiterführt. In Thomas Pichler und István Szalai haben wir würdige Nachfolger als geschäftsführende Direktoren der Doppelmayr Holding SE gefunden“, erklärt Hanno Ulmer die Entscheidung. Beide sind seit über 30 Jahren Teil der Unternehmensgruppe und waren bereits in verschiedenen führenden Positionen tätig. „Eine Nachbesetzung aus dem eigenen Haus lag für uns nahe. Thomas Pichler und István Szalai haben die notwendige Erfahrung, sind in der Unternehmensgruppe sehr gut vernetzt, kennen die Menschen und repräsentieren damit die für uns wichtige Kontinuität“, führt Michael Doppelmayr fort. Die Übergabe ist im Herbst 2019 geplant.

Thomas Pichler hat seine berufliche Laufbahn 1988 als Fachingenieur für Elektronik dazumal bei Agamatic GmbH (jetzt Doppelmayr Italia GmbH) begonnen. In den darauffolgenden Jahren war er vor allem als Projektleiter tätig und ist 1994 in den Verkauf gewechselt, wo er nur drei Jahre später die Bereichsleitung übernahm. In den Jahren 2001/2002 gestaltete er die Fusion von Agamatic GmbH und Hölzl Seilbahnbau GmbH aktiv mit und wurde 2002 Vertriebsleiter und stellvertretender Geschäftsführer der Doppelmayr Italia GmbH.

Per 1. September 2015 übernahm Thomas Pichler die Geschäftsführung der Doppelmayr Seilbahnen GmbH in der Konzernzentrale in Wolfurt. Thomas Pichler zeichnen seine Seilbahn-Expertise, seine Erfahrung mit Kunden und das Wissen um die internationalen Märkte aus. „Wir erleben bereits heute, dass Seilbahnen weltweit als Mobilitätslösung leistungsfähig und attraktiv sind. Den Auftrag, neue Entwicklungen gruppenweit aktiv mitzugestalten, nehme ich gerne an“, so Thomas Pichler mit Blick in die Zukunft.

István Szalai begann seine Seilbahnkarriere 1987 als Projektleiter Seilbahnen der Garaventa AG. Über die Jahre hat er sich verschiedene Führungspositionen erarbeitet: 1990 übernahm er die Leitung der Technikabteilung und wurde Mitglied der Geschäftsleitung, von 1995 bis 2008 war er Direktor Engineering & IT, bevor er als CEO der Garaventa AG bestellt wurde. In verschiedenen Managementpositionen übernimmt der gebürtige Schweizer bereits seit 2016 wichtige gruppenweite Aufgaben. István Szalai bringt für die Position als geschäftsführender Direktor der Doppelmayr Holding SE sehr viel Branchenwissen, Management-Erfahrung und ein gutes Gespür für technische Entwicklungen mit. „Es wird in Zukunft viele spannende neue Themen für unsere Unternehmensgruppe geben. Diese gemeinsam mit den Mitarbeitern und Unternehmen der Doppelmayr Holding SE anzupacken wird eine tolle Herausforderung“, freut sich István Szalai auf seine neue Aufgabe.

Thomas Pichler

Geboren: 6. April 1969 Nationalität: Italien

Beruflicher Werdegang:

Seit 2017 Executive Board Member der Ropetrans AG

Seit 2015 CEO, Doppelmayr Seilbahnen GmbH

2002–2015 Vertriebsleiter und stv. Geschäftsführer, Doppelmayr Italia GmbH

1997–2002 Leiter Verkauf, Agamatic GmbH

1994–1997 Verkauf, Agamatic GmbH

1988–1994 Inbetriebnahmetechniker und Projektleiter, Agamatic GmbH

István Szalai

Geboren: 13. August 1959

Nationalität: Schweiz