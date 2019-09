Vorarlberg: Doppelmayr erhält Großauftrag in Mexico City

Doppelmayr/Garaventa hat den nächsten großen Auftrag für den Bau von urbanen Seilbahnen erhalten. Bis Anfang 2021 werden in Mexico City über neun Kilometer Seilbahnstrecke entstehen.

Im Norden von Mexico City befindet sich der Stadtteil "Cuautepec" in dem rund 3,5 Millionen Menschen leben. Um Anschluss an das U-Bahn- und überregionale Bussystem zu erhalten, nehmen die Bewohner dieses Viertels meist die örtlichen Busse oder sind per Individualverkehr unterwegs, was ein hohes Verkehrsaufkommen auf den Straßen zur Folge hat. Die Station "Indios Verde" ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte dafür: Hier kommen neben dem lokalen Bussystem drei U-Bahnlinien zusammen.

Doppelmayr

Um den Fahrgästen eine schnelle und zuverlässige Alternative zu den verstopften Straßen bieten zu können, hat die Stadt nun den Bau einer Seilbahnlinie beauftragt. Doppelmayr/Garaventa wird in den nächsten eineinhalb Jahren die erste Linie des Cablebús realisieren – modernste Seilbahntechnik schafft zusätzliche Infrastruktur in Mexico City. Die neue Verkehrsebene in der Luft ermöglicht es, auf einer Gesamtstrecke von 9,22 Kilometern den Stadtteil Cuautepec auf direkter Linie mit Indios Verde zu verbinden. Die Menschen werden dadurch rund 40 Minuten schneller ankommen als zuvor. Die Seilbahnlinie wird sechs Stationen umfassen und komplett in das bestehende öffentliche Verkehrsnetz eingebunden.

D-Line für Mexico City

Zum Einsatz kommen kuppelbare Gondelbahnen der Seilbahngeneration D-Line. Damit hält die neueste Technologie von Doppelmayr/Garaventa auch im urbanen Bereich Einzug. Sie wird in Lateinamerika erstmalig eingesetzt. In den neuen OMEGA V Kabinen finden zehn Fahrgäste bequem Platz.

Doppelmayr

Für Doppelmayr/Garaventa ist dieser Auftrag ein erneuter Meilenstein für Seilbahnen als Verkehrslösung in der Stadt. Als Generalunternehmer wird der Seilbahnspezialist für die schlüsselfertige Umsetzung des Projektes verantwortlich sein und einen wichtigen Beitrag für nachhaltige und umweltfreundliche Mobilität in Mexico City leisten. Nahezu 800 Millionen Fahrgäste nutzen jährlich den öffentlichen Verkehr, an Spitzentagen sind bis zu 5,5 Millionen Menschen mit Bus, U-Bahn und Co unterwegs. Ab 2021 auch mit der Seilbahn.