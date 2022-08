Wolfsrisse in Liechtenstein – neun Schafe tot

Am Donnerstag wurden in Liechtenstein von einem Wolf neun Schafe gerissen.

Am Donnerstagmorgen wurden am Augstenberg in Liechtenstein mehrere tote Schafe entdeckt. Die Wildhut und die liechtensteiner Wolfsexpertin des Amtes für Umwelt sowie der Leiter des Amtes für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen wurden verständigt und stellten fest, dass neun Schafe gerissen wurden.