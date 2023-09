Wolfs-Verordnung gekippt: Moosbrugger schäumt vor Zorn

Das Kippen des Wolf-Entnahmebescheids durch das Landesverwaltungsgericht sorgt für spürbare Aufregung bei LK Vorarlberg-Präsident Josef Moosbrugger.

"Dieselben, die immer darüber lamentieren, dass kleine Bergbauernhöfe zusperren, und an jeder Ecke einen Mangel an Tierwohl zu orten glauben, handeln wieder einmal vollkommen gegen das Wohl von Tier und Mensch. Was hier geschieht, ist pure Scheinheiligkeit auf Kosten unserer bäuerlichen Familienbetriebe und ihrer Tiere", erklärte ein sichtlich aufgebrachter Moosbrugger, der laut Aussendung der LK Vorarlberg "regelrecht schäume vor Zorn".

Herdenschutz "nur Feigenblattargument"

Alpenpanorama "keineswegs gottgegeben"

Während sich auf EU-Ebene erste Anzeichen für ein Umdenken zeigen würden, sieht Moosbrugger die aktuelle Situation in Vorarlberg kritisch: "Das Wissen und die Erfahrungen von Menschen in der Praxis, unseren Bäuerinnen und Bauern, sollte auch etwas wert sein, nicht nur die so genannte Expertise von Leuten, die sichtlich mehr in Papierstapeln zu Hause sind als in der bäuerlichen Realität."