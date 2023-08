Landwirtschaftskammer fordert Abschuss eines Wolfs

Der Präsident der österreichischen und der Vorarlberger Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, hat am Freitag die "sofortige Abschussfreigabe" für einen Wolf gefordert.

Dieser habe nicht nur bereits Nutztiere in Vorarlberg gerissen, sondern auch in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Kärnten, verwies Moosbrugger auf einen DNA-Vergleich. "Wir müssen jetzt handeln, sonst wird dieser Wolf weiterhin Weidetiere hetzen, verletzen und töten", sagte Moosbrugger.

Wiederholte Wolfsangriffe

Der Landwirtschaftskammerpräsident nannte in einer Aussendung "wiederholte Wolfsangriffe in Vorarlberg seit Beginn des heurigen Alpsommers". Seiner Bilanz zufolge wurden dabei mindestens neun Schafe und vier Geißen getötet. "Ich fordere die sofortige Abschussfreigabe und den Abschuss dieses Problemwolfes zur Verhinderung von weiteren Angriffen auf Nutztiere", so Moosbrugger. Die Zukunft der Alp- und Weidewirtschaft sei bedroht.