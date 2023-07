Vermutlicher Wolfsriss im Egger Alpgebiet: "Das ist in dem Gebiet nichts Neues"

Sorge um kleines Kalb

Ein besorgter Bregenzerwälder teilte die Information über den vermutlichen Wolfsriss kürzlich auch in sozialen Medien. Am Dienstag, als das Tier gerissen wurde, sei bei seinen Hochlandrindern nur zwei Kilometer vom "Tatort" entfernt ein Kälbchen zur Welt gekommen, schildert der Mann aus Egg gegenüber VOL.AT. Er sei nun daher etwas besorgt gewesen, gibt er zu verstehen. Wildökologe Hubert Schatz und der zuständige Jäger seien nach dem Riss gleich vor Ort gewesen und hätten das Ganze aufgenommen.

"Es war vermutlich ein Wolf"

Ein Zuständiger des nahen Vorsäßes Stellen mähte am Dienstag laut aktuellen Informationen eine Wiese. Dabei entdeckte er wohl das tote Tier und meldet den Vorfall. "Es wurde auch eine Henne von einem Fuchs gerissen", meint Schatz und lacht. "Ich weiß nicht, warum der Wolf alle so interessiert. Aber ja, es stimmt. Es war vermutlich ein Wolf." Noch wisse man es nicht genau, aber das Rissbild würde auf das Raubtier passen. "Es war nicht ein Hirschkalb, sondern ein Schmaltier (Anm. d. Red: ein einjähriges Stück Rotwild, weiblich)", erklärt Schatz. "Er (Anm. d. Red.: der Wolf) hat vermutlich ein Stück gerissen."

"Das ist in dem Gebiet nichts Neues"

Er selbst habe die Information vom zuständigen Jagdschutzorgan erhalten, so der Wildökologe gegenüber VOL.AT. "Vom Rissbild her schaut es nach einem Wolf aus, aber das ist in dem Gebiet nichts Neues", gibt er zu verstehen. "Wir wissen, dass es im Grenzgebiet vom Allgäu zum vorderen Bregenzerwald einen Wolf gibt. Den kennen wir seit fünf Jahren." Ob es sich um denselben Wolf handle, werde man sehen, wenn man die DNA-Ergebnisse erhalte.

Jäger: "Seit Ende April kaum mehr Rotwild ansichtig"

"Bin nicht gegen den Wolf"

Durch die Wolfsrisse werde auch das Thema Wild einmal aufgegriffen, was an sich gut sei, so der Jäger. "Ich bin nicht gegen den Wolf, nur muss man halt auch die unterschiedlichen Themen berücksichtigen", verdeutlicht er gegenüber VOL.AT. Ein Wolfriss werde auch nicht zum Mindestabriss gerechnet: "Wenn ein Stück Wild von einem Wolf gerissen wird, ist es zwar tot, aber es ist nicht tot für die Behörde", gibt Kohler zu verstehen. "Wenn man den Wolf will, dann muss man die Rahmenbedingungen auch etwas anpassen", meint er daher. "Wenn der Wolf zwei Schafe frisst, ist das ganze Land in Aufruhr und wenn er ein Wild reißt, dann interessiert es eigentlich niemanden." Natürlich sei der Riss eines Nutztieres schlimm, zum Wild habe immerhin niemand einen so direkten Bezug. "Aber wir Jäger haben genauso Themen, die sich aufgrund der Präsenz von Großraubwild ergeben", betont Siegfried Kohler abschließend.