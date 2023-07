Wolfsriss im Silbertal? Schockierende Bilder von der Alpe Obergafluna

Schock für die jungen Älpler

Betrieben wird die Alpwirtschaft von einem jungen, 20-jährigen Paar, das sich im Silbertal um rund 100 Stück Vieh in Mutterkuhhaltung, rund 30 Ziegen und drei Pferde kümmert. "Gestern in der Früh fand der junge Älpler dann in der Nähe der Hütte die Kadaver der Tiere. Den 20-Jährigen traf es besonders hart, denn es handelt sich um seine eigenen Ziegen, die offenbar Opfer eines Wolfs wurden", informiert Jenny gegenüber VOL.AT.