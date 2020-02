Wolf im Thurgau erschossen

Ein offenbar kranker Wolf wurde in der Nacht auf Dienstag im Kanton Thurgau (CH) geschossen. Das Tier hatte in den vergangenen Wochen mehrere Schafe gerissen.

Schlechte gesundheitliche Verfassung

Weil das Raubtier in der vergangenen Woche immer wieder zu einem Hof in St. Gallen zurückkehrte, wo es mehrere Schafe getötet hatte, wurden dort einige Fotos und Direktbeobachtungen gemacht. Diese sollen laut ORF Vorarlberg belegen, dass sich die gesundheitliche Verfassung des Wolfes immer weiter verschlechterte. Zudem deutete ein immer kleinerer Bewegungsradius auf ein unübliches Verhalten hin, heißt es in einer Mitteilung.

"Von seinem Leiden erlöst"

Auch in Vorarlberg gibt es immer wieder Hinweise auf Wölfe. So wurde Anfang Februar bekannt, dass ein Wolf im Bregenzerwald mehrere Wildtiere gerissen haben soll. Entnommene DNA-Proben dieses Exemplars waren am Dienstag noch nicht analysiert, so Landeswildbiologe Hubert Schatz.