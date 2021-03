Wohnzimmertests beinahe komplett vergriffen

Das Interesse der Bevölkerung an den Gratis-Antigentests aus der Apotheke ist sehr groß. Mit Stand Donnerstag, 12 Uhr, verfügen 73,5 Prozent der österreichischen Apotheken über keine Kontingente mehr.

Auch in Vorarlberg sei die Nachfrage nach den sogenannten "Wohnzimmertests" groß, wie Jürgen Rehak, der Präsident der Apothekenkammer Vorarlberg, auf VOL.AT-Anfrage erklärt. In seiner Apotheke in Höchst sind lediglich noch vier Packungen dieser "Wohnzimmertests" vorrätig und ähnlich würde es in allen anderen Apotheken ausschauen. Viele Apotheken erhalten entweder heute oder die kommenden Tage bereits Nachschub.