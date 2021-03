Ab heute: Gratis Selbsttests in den Apotheken

In den Apotheken können seit Montag fünf kostenlose Corona-Selbsttests pro Person und Monat erworben werden. Allerdings haben viele Vorarlberger Apotheken noch keine Tests bekommen.

Erst wenige Apotheken in Vorarlberg haben die sogenannten "Wohnzimmer"-Tests schon bekommen. Wie Rehak im Gespräch mit VOL.AT erklärte, würde die nächste große Lieferung allerdings erst am Dienstag ankommen. Bei den Gratis-Selbsttests für Zuhause gilt es aber einiges zu beachten. Lukas Praxmarer von der Apotheke in Nenzing hat eine erste Lieferung schon bekommen und erklärt, was es zu beachten gilt und wie die "Wohnzimmer"-Tests funktionieren.