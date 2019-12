Wirtschaftsarchiv Vorarlberg hat neuen Geschäftsführer

Dr. Gerhard Siegl (44) ist der neue Geschäftsführer des Wirtschaftsarchivs Vorarlberg.

Der Tiroler Historiker Dr. Gerhard Siegl ist Mitbegründer eines Unternehmens für Public History und arbeitet an Projekten der Universität Innsbruck mit. Dazu unterrichtet er an der PH in Feldkirch und an der Universität Salzburg. Bereits in der Vergangenheit hat er an einer Reihe von Vorarlberger Geschichtsprojekten mitgewirkt.