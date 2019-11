Wirtschaft und Grüne streiten über Kiesabbau

Nachdem Franz Kopf, Innungsmeister des Bau-Nebengewerbes in der Wirtschaftskammer, heftige Kritik an den Vorarlberger Grünen geübt hat, reagiert jetzt der Grüne Klubobmann Daniel Zadra auf die Vorwürfe.

Doppelmoral wirft Franz Kopf, selbst Geschäftsführer der Kopf Kies und Beton GmbH, den Grünen in einem Interview mit dem ORF Vorarlberg beim Thema Kiesabbau vor. Die Grünen hätten ein Regierungsprogramm unterschrieben, in dem man sich zum regionalen Abbau von Kies, im Rahmen der Rohstoff-Versorgung, ausspreche. Auf der anderen Seite würden die Grünen ständig gegen Kies-Projekte in Vorarlberg Sturm laufen, so Kopf.