Der Weg zum Kies führt über den Verkehr

Emotionaler VN Stammtisch zu Altacher Kies Volksabstimmung

Altach. Eigentlich wird am 1.Dezember in Altach über die Zukunft des Kiesabbaus abgestimmt, im Rahmen des von Marlies Mohr moderierten VN-Stammtisches im Altacher KOM wurde aber sowohl am Podium als auch im Publikum schnell klar, eigentlich geht es den allermeisten nicht um den Kiesabbau selbst, sondern um eine adäquate Verkehrslösung, die vor allem von den betroffenen Anrainern eingefordert wird. „Der Verkehr gehört geregelt und die LKW um das Ortsgebiet geleitet, dann kann von mir aus gerne Kies abgebaut werden“, beklagte sich eine Anrainerin über die aus ihrer Sicht seitens der Gemeinde in den vergangenen Jahren verpassten Chance. Sogar Naturschutzanwältin Katharina Lins hat an dem geplanten Abbauprojekt wenig auszusetzen, ihre Änderungswünsche im Genehmigungsverfahren deponiert und sieht aus naturschutzrechtlicher Sicht keine Einwände: „Die Wiese wurde bisher intensiv landwirtschaftlich genutzt, wir verlieren hier kein Naturjuwel – die Verkehrslösung betrifft mich in meiner Funktion nicht.“ Volksabstimmungsinitiator Bernhard Weber betont auch nicht grundsätzlich gegen den Kiesabbau zu sein, er misstraut aber der Gemeinde, wenn es um die Entlastung der betroffenen Straßenzüge geht.