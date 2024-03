Wird die RSG-Wohnbaupleite in Millionenhöhe zum Fall für die Justiz?

Millionenpleite zieht weite Kreise

Die RSG Wohnbau GmbH war mit der Planung, Errichtung und dem Verkauf diverser Wohneinheiten in ganz Vorarlberg über Jahre beschäftigt. Mit Rene Wachter vertraute auch ein gebürtiger Montafoner auf die Expertise des Unternehmens und erwarb eine Eigentumswohnung in der Kummenbergregion. Nach mehrmonatigen Verzögerungen und nicht eingehaltener Fristen wurde es dem Gaschurner zu bunt und er zog die Reißleine. Er konnte sich noch außergerichtlich einigen und seinen Schaden begrenzen.

Vorwürfe des schweren Betrugs und grob fahrlässiger Krida?

Rosenberger: "Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind mehr als berechtigt"

Mag. David Rosenberger (Rechtsanwalt in Dornbirn), welcher mehrere geschädigte Mandanten und auch eine Eigentümergemeinschaft gegen die RSG Wohnbau GmbH vertritt, ist darüber informiert, dass nun die Staatsanwaltschaft gegen die damalige Geschäftsführung, darunter auch der in Bregenz tätige Bauunternehmer Alexander Giesinger, ermittelt. Es sei von der Staatsanwaltschaft auch ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben worden, was gerade zum Thema der Insolvenzverschleppung und der Strafbarkeit diverser Handlungen Klarheit bringen dürfe. Ein Abschlussbericht werde noch abgewartet. "Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind unseres Erachtens mehr als berechtigt."