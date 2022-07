Wirbel um Song: Doch "Layla" weiter auf Platz eins der Charts

"Layla" ist auf Platz eins der österreichischen und deutschen Charts und sorgt für Debatten. Jetzt äußert sich eine Musikwissenschafterin zu dem Song.

"Layla" sei ein moderner Partysong. Ansprechend produziert. "Als ich den zum ersten Mal angemacht habe, dachte ich mir so: 'Oh, das könnte was sein'", sagt Forell, die an der Universität Leipzig zur Schlagerwelt geforscht hat. Bei ihr sei der positive Eindruck verflogen, als der Gesang eingesetzt habe. Trotzdem hat Forell nach eigenen Worten einen Ohrwurm. Vielleicht sei das das Erfolgsrezept. Vielleicht hätten Leute nach den Pandemiejahren einfach Lust auf einen Partysong. Dabei hat Forell zum Inhalt eine klare Haltung.