"Layla": Ist der Skandal-Superhit sexistisch oder spitze?

Die Ballermann-Nummer des Jahre sorgt für Aufregung. Dank des expliziten Texts gibt es im deutschsprachigen Raum scharfe Diskussionen.

An ihr kommt im Moment keiner vorbei: "Layla"! So heißt der aktuelle Mega-Hit von DJ Robin und Schürze, wer auch immer die beiden sind. Mallorca-Legende Ikke Hüftgold, der das Lied geschrieben hat, ist da schon bekannter. Die "Künstler" dahinter sind aber eigentlich ziemlich egal, denn für Furore sorgen kann "Layla" schon selbst. So wurde die aktuelle Nummer 1 der Charts auf zahlreichen deutschen Festen wie der Rheinkirmes oder dem Würzburger Volksfest verboten, im Radio wird sie nur nachts gespielt, auch auf dem Oktoberfest soll sie nicht laufen. Der Grund: Sexismus!