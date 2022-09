"Wir sind momentan in einer Preisspirale"

Der Geschäftsführer und Fachvertretungsvorsitzender der Wirtschaftskammer Vorarlberg erklärt die Auswirkungen der Pandemie und des Ukrainekonflikts auf die Milchpreise im Ländle.

Die größte Herausforderung stellen die Energiepreise dar, nicht nur bei den Landwirten selbst, sondern gerade in der Molkerei. Die Kühlkette, Pasteurisierung und Veredelung der Milch ist energieaufwendig. Und die Preissteigerungen für Erdgas sind in der Industrie höher als für den Endkunden. Auch bei den Futtermittel für die Tiere sei eine Verdoppelung der Preise zu beobachten. Bei Gas sei der Preis sogar um das Acht- bis Zehnfache gestiegen. „Die Preise ändern sich mittlerweile täglich, sogar stündlich“, so Wachter im Gespräch mit Vorarlberg LIVE-Moderatorin Magdalena Raos. Das Unternehmen sei gezwungen, die Preise an die Kunden weiterzugeben, da eine Kompensation nicht mehr möglich sei.