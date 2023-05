"Wir haben immer kreiert und sind nicht auf den fahrenden Zug aufgesprungen"

Johannes Rothmeyer: Nachdem ich mich mit dem Ballhaus und dem Scala etabliert hatte, war ich auf der Suche nach etwas Neuem. Bei einer Sitzung hat mir Hanno Settele den Tipp gegeben, dass man hier in Dornbirn etwas nach meinen Vorstellungen machen könnte. Zwei Jahre später öffnete das Conrad Sohm dann seine Pforten.

Johannes Rothmeyer: Wir versuchen immer, den Zeitgeist einzufangen. Und diese Entwicklungen im Conrad Sohm abzubilden. Ich habe mich immer international orientiert und mich informiert, welche Szenerien das Geschehen in den Großstädten prägen. Ich wollte immer kreieren, und nicht auf einen fahrenden Zug aufspringen. Besonders beindruckt hat mich Bassist Stanley Clark. Er hat vor einem nahezu leeren Saal gespielt und mich aber trotzdem in meinem Weg bestärkt. Und mir Mut für das Projekt Conrad Sohm zugesprochen. Der lange Atem hat sich schlussendlich bewährt und mit Hannes Hagen habe ich einen perfekten Partner gefunden, der diese Location zu einem echten Generationen-Club gemacht hat.

WANN & WO: Gerade um den legendären Auftritt von Public Enemy ranken sich viele Mythen. Wieso war das Booking der US-Hip-Hop-Legenden so herausfordernd?

Johannes Rothmeyer: Zunächst haben wir den Rapper Flavour Flav am Tag nach dem Konzert kaum mehr wegbekommen, nach einer legendären Afterparty mit Frühstück im Martinspark, bei der die Konflikte mit dem Rest der Band dahingehend ausuferten, dass er sich von der Band getrennt hat und die Tour mit ihnen nicht mehr fortsetzen wollte.

WANN & WO: Bei der Einreise von Public Enemy in St. Margrethen kam es ja ebenfalls bereits zu Schwierigkeiten?

Johannes Rothmeyer: Allerdings. Die Band hatte einen blinden Passagier dabei. Denn ein Fan hatte sich bei ihrem Gig im Pariser Bataclan im Tourbus versteckt, ohne Papiere selbstverständlich. Deswegen wurde ihn dann am Schweizer Grenzübergang die Einreise verwehrt. Nach einer Stunde Verzögerung und einer persönlichen Intervention von mir am Zoll haben wir es aber trotzdem geschafft, die Show über die Bühne zu bringen. Neben De La Soul sicher einer der prägendsten Hip-Hop-Auftritte in meiner Zeit.