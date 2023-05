30 Jahre Conrad Sohm: Mit Public Enemy zum "Rolling Stone" der Clubkultur

Zum Jubiläum sprechen Gründervater Johannes Rothmeyer und der aktuelle Club-Chef Hannes Hagen über die Anfänge des Conrad Sohms, die Besonderheiten des Prachtclubs und das Erfolgsgeheimnis der legendären Dornbirner Location.

30 Jahre Conrad Sohm, ein Jubiläum, das es in sich hat. Kaum ein Name wird dermaßen mit der Clubkultur in Vorarlberg in Verbindung gebracht, wie der Prachtclub mit der Dornbirner Adresse Boden 1.

Das Conrad Sohm ist einzigartig und hat die Geschichte des Vorarlberger Nachtlebens maßgeblich geprägt. Für Gründervater Johannes Rothmeyer galt immer die Devise, den aktuellen Zeitgeist abzubilden oder diesem sogar voraus zu sein. Genau wie für Hannes Hagen, der diese Tradition weiterführt.

Treffen der Generationen: Hagen und Rothmeyer im VOL-Interview

Im umfangreichen VOL.AT-Videointerview mit den beiden Größen der Vorarlberger Eventkultur, die dem Mythos Conrad Sohm täglich neues Leben einhauchen, sprechen sie über aktuelle Herausforderungen, 30 Jahre Club-Geschehen, Musik, die Vorarlberger Eigenheiten und das Erfolgsgeheimnis der legendären Location direkt an der Dornbirner Ach.

Das Conrad Sohm am Puls der Zeit

Als Hannes Rothmeyer auf den Tipp eines gewissen Hanno Setteles hin, das Conrad Sohm vor 30 Jahren eröffnete, verfolgte er konsequent das Ziel, einen Ort der gelebten Clubkultur, am Zeitgeist oder diesem bereits voraus, direkt an der Dornbirner Ach zu erschaffen. Und mit Hannes Hagen hat er einen Gleichgesinnten gefunden, der das alte Gemäuer generalüberholt hat, ohne dass es an Charme verloren hat. Im Gegenteil.

Hannes Hagen und Johannes Rothmeyer, ein generationenübergreifendes Duo, das dem Conrad Sohm täglich neues Leben einhaucht. ©Wunderlich

Jubiläum mit breiter Palette an heimischen Bands und Acts

"Das Conrad Sohm ist ein Club der Generationen und orientiert sich immer am Publikum. Wir haben uns beim Jubiläum auch bewusst dafür entschieden, die breite Palette an heimischen Clubs und Künstlern abzubilden", informiert der aktuelle Sohm-Chef. Denn am Freitag und Samstag präsentierten sich genau jene Künstler, DJs und auch Acts, die das Lokal in Dornbirn Woche für Woche aufs Neue erfinden.

Hannes Rothmeyer im legendären Hufeisenstuhl. ©Wunderlich

"Insgesamt 17 verschieden Club-Residents sowie zwei heimische Bands bespielen am Wochenende das Sohm und feiern mit uns gemeinsam das 30-jährige Jubiläum", führt Hannes Hagen aus.

Ein Blick durch die Türen, die für zahlreiche Besucher den Eintritt in eine andere Welt ermöglichen. ©Wunderlich

Rothmeyer: "Wir sind immer unserer Linie treu geblieben"

Rothmeyer betont, dass er immer darauf geachtet habe, den Zeitgeist einzufangen und das Geschehen in Großstädten abzubilden, anstatt auf einen fahrenden Zug aufzuspringen. Besonders beeindruckt war er von dem US-Bassisten Stanley Clark, der ihm trotz eines mäßig besuchten Konzerts in den Anfängen Mut für das Projekt Conrad Sohm gemacht habe. "Wir sind uns immer unserer Linie treu geblieben und haben unbeirrt weitergemacht. Der Erfolg hat uns schließlich recht gegeben", erzählt der Sohm-Gründervater.

Rothmeyer und Hagen verkörpern den Prachtlcub. ©Emilia Kennerknecht

Flavour Flav im Martinspark

Auch der legendäre Auftritt von Public Enemy wird in dem ausführlichen Gespräch thematisiert, bei dem es Schwierigkeiten bei der Einreise gab und Flavour Flav am nächsten Tag kaum mehr wegzubekommen war – auch geschuldet einer legendären Nacht, die wie viele weitere bei einem Frühstück im Martinspark mündete – ein Ort, der genauso wie der Gründervater, vielen nationalen und internationalen Superstars in Erinnerung geblieben sein dürfte.

Die Graffitis im Eingangsbereich entstanden im Zuge der Renovierung. ©Wunderlich

Das Conrad Sohm hat sich seit 30 Jahren etabliert und einen Namen gemacht – und kann deswegen auch durchaus als "Rolling Stone" der Vorarlberger Clubkultur bezeichnet werden. Das darf auch gebührend gefeiert werden, selbstverständlich bei freiem Eintritt!

30 Jahre Conrad Sohm – Line-up

Freitag, 05. Mai ab 21 Uhr

– BONKERS

– FUSION

– OUTTASPACE

– RAGNATECH

– RAVE & MEDITATE

– RETRO BRUNCH

– SOHMTHING

– TEXHO

– VIBES & ENERGY

Die Mess-Instrumente im Backstage-Bereich des Conrad Sohm zeugen vom hauseigenen Kraftwerk der damaligen Fabrik. ©Emilia Kennerknecht

Samstag, 6. Mai ab 19 Uhr

– JULEAH (LIVE)

– PUMA (LIVE)

– AUM

– CYBERTRIBE

– DRIPPIN

– GALATECH

– HANG THE DJ

– HEIZRAUM

– LOW-CUT

– RABBIT HOLE