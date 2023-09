"Wir haben die Schäfchen noch nicht im Trockenen"

Das Weinjahr war bestimmt durch einen wechselhaften Witterungsverlauf. Für manche Betriebe kam es, laut dem Präsidenten des Weinbauverbandes, durch Extremwetterereignisse und Hagelschlag zu Schwierigkeiten. Möths Reben in Bregenz hatten bisher Glück. In der heutigen Zeit mit den Unwettern müsse man aber eines dazusagen, so der Winzer: "Wir haben die Schäfchen noch nicht im Trockenen. Was draußen hängt, lässt exzellentes erwarten." Vergangenes Jahr habe man wenige Tage vor der geplanten Weinernte noch Hagel abbekommen, erinnert Möth. Dadurch sei Not am Mann gewesen: "Da mussten wir schnell alles runterschneiden", verdeutlicht er. Sicher sei man erst, wenn die Trauben im Weinkeller und verarbeitet im Fass seien, so der Winzer.