"Wir haben derzeit eine Pandemie der Ungeimpften"

Virologe Andreas Bergthaler hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit der Delta-Variante und den Nutzen von Impfungen beschäftigt.

Mehr als 1.500 Neuinfektionen und über 400 Spitalspatienten sind in den vergangenen 24 Stunden in Österreich verzeichnet worden. Der Virologe Andreas Bergthaler warnt: um einen weiteren Lockdown zu verhindern, müssen jetzt Maßnahmen getroffen werden.

"Müssen Menschen zu Masken und Abstand motivieren"

Österreich werde klarerweise leider "keine 90-prozentige Durchimpfung" schaffen, so der Wissenschafter vom Forschungszentrum für Molekulare Medizin (CeMM) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Die Impfung sei "zentral und wichtig", werde die Pandemie aber sicher nicht alleine entschärfen. Bergthaler argumentierte mit Aufklärung an jene Personen heranzutreten, die die Impfung bisher verweigern. Außerdem müsse man die Menschen wieder dazu motivieren, sich an bekannte Vorsichtsmaßnahmen, wie Maskentragen oder Abstandhalten zu halten.