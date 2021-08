Geimpfte kaum von Post-Covid betroffen - Jüngere aber schon

Post-Covid-Verläufe betreffen auch jüngere Patienten, verdeutlicht Markus Rauter, Leiter der Lungenambulanz des Klinikums Klagenfurt, im APA-Gespräch. Die Mehrheit seiner Patienten ist zwar zwischen 30 und 60 Jahre alt. Aber: "Wir haben sehr viele schwere Verläufe gesehen, auch bei jüngeren Patienten, auch ohne Vorerkrankungen." Was jedoch kaum vorkommt, sind geimpfte Patienten mit Post-Covid. "Wir haben extrem wenige Geimpfte mit Erkrankungen."

Rauter erklärte weiters: "Wir hatten zwar ein paar, die waren aber zeitlich noch sehr frisch geimpft und daher noch nicht vollimmunisiert." Es mehrten sich in der Literatur sogar die Hinweise, dass bei Post-Covid eine nachträgliche Impfung noch hilft. Daher hat er auch eine klare Meinung bezüglich einer Impflicht: "Aus ärztlicher Sicht bin ich definitiv dafür, dass man sich impfen lässt." Auch wenn es einen nicht betreffen sollte: "Jeder Nichtgeimpfte ist ein potenzieller Risikoträger."

Einer Schätzung zufolge, leiden ungefähr zehn Prozent aller Covid-19-Erkrankten an Post- oder Long-Covid. Oder auch an beidem, denn das eine schließt das andere nicht aus. In Kärnten hieße das bei ungefähr 41.000 jemals positiv Getesteten, dass es rund 4.000 Betroffene gibt. Daher hat Rauters Lungenambulanz jetzt einen eigenen Bereich für Post-Covid-Patienten. Voraussetzung ist eine Überweisung eines Lungenfacharztes und ein Termin, erklärte er. "Aber natürlich kommen nicht alle Post-Covid-Betroffenen zu uns."