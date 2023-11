"Wir brauchen mehr Geld": Metaller-Warnstreik bei Firma Grass in Höchst

13:55 Uhr bei Grass in Höchst. Pünktlich zum Schichtwechsel finden sich die Mitarbeiter in der Halle ein. Doch statt ihre Arbeit anzutreten oder in Feierabend zu gehen, starten sich in den Warnstreik. Sie sind sich einig: "Wir brauchen mehr Geld." Gegen 14:20 Uhr ist es so weit. Angeführt von Betriebsrat und PRO-GE Landesvorsitzenden Wolfgang Fritz und Ex-ÖGB-Vorsitzendem Norbert Loacker verlassen sie das Gebäude und versammeln sich auf dem Vorplatz. Mit Pfeifen, Fahnen und Plakaten treten sie den dreistündigen Warnstreik an.