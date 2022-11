"Wir brauchen ein funktionierendes Team für Bludenz"

Antonio Della Rossa ist neuer SPÖ-Chef in Bludenz. Im Oktober erhielt er gemeinsam mit seinem Vorstandsteam 100 Prozent der Delegiertenstimmen.

In seiner Antrittsrede im Oktober bezeichnete Della Rossa die Fußstapfen seines Vorgängers als Groß. Momentan sei das noch in kleinen Schritten, "denn wenn man große Schritte gehen muss, kann es oft sehr schwierig sein. Deshalb versuche ich das Schritt für Schritt zu machen", so Della Rossa im Vorarlberg LIVE Interview über die aktuelle Gestaltung seiner neuen Aufgabe. Zuerst möchte er die Partei, auch mit ihren neuen Mitgliedern im Stadtvorstand, neu ordnen. "Jetzt ist es die Aufgabe, ein funktionierenden Team, das für Bludenz arbeiten kann, aufzustellen. Ein Team das in den nächsten Jahren hoffentlich sehr viele progressive, neue Ideen einbringt.