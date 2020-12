"Wir beginnen zu Impfen" - Wallners positive Botschaft

Landeshauptmann Wallner hat am Mittwoch bei "Vorarlberg Live" erklärt, wer in Vorarlberg wann geimpft wird und wie die Impfstrategie im Land aussieht.

Die symbolische einzelne Flasche Impfstoff, die mit dem Hubschrauber aus Wien hätte eingeflogen werden sollen, hat das Land Vorarlberg abgelehnt. Stattdessen hat man sich vor Weihnachten doch noch eine größere Menge an Impfstoff sichern können, um am 27. Dezember mit einer Impfstrategie starten zu können, so LH Wallner im Interview mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann.

LH Wallner bei "Vorarlberg Live"

Beginnend mit Sonntag, den 27. Dezember, werden in Vorarlberg die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Gestartet wird in einem Altersheim in Höchst und einem Heim in Bregenz. Rund 220 Personen werden in dieser ersten Impfaktion eine CoV-Impfung erhalten.