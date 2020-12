Corona-Impfung von Pfizer-BioNTech wirkt schnell

Österreich steht unmittelbar vor der Lieferung des ersten Covid-19-Vakzins von Pfizer-BioNTech mit 26. Dezember. "Es kommen 9.750 Dosen. Die Belieferung erfolgt gleich an alle Bundesländer. Einen Tag später kann mit dem Verimpfen begonnen werden", sagte Pfizer-Austria-Chef Robin Rumler in einem Gespräch mit der APA. Österreich könnte zunächst bis zu 3,5 Millionen Dosen der Vakzine beziehen. Ein gewisser Schutzeffekt ist schon sieben Tage nach der ersten Teilimpfung gegeben.

Österreich hätte damit vorerst die Möglichkeit, aus dem EU-Kontingent rund 3,5 Millionen Dosen abzurufen. Das wäre genug der mRNA-Vakzine für 1,75 Millionen Menschen bei zwei notwendigen Teilimpfungen. Mit dem Ziehen der Option auf die zusätzlichen hundert Millionen Dosen durch die EU könnte man theoretisch in Österreich insgesamt auf an die drei Millionen Durchimpfungen mit dem Pfizer-BioNTech-Vakzin kommen. "Ab Ende dieses Jahres wird der Impfstoff wöchentlich nach Österreich geliefert. Er wird immer sofort auf ganz Österreich verteilt. Hier ist auch das Bundesheer eingebunden", erklärte Rumler.

Die für die Zulassung der Vakzine in den USA und der EU mit fast 43.500 Probanden (die Hälfte in der Placebogruppe nach zufälliger Zuteilung und verblindet) durchgeführte Studie der Phase III auf Wirksamkeit und Sicherheit des mRNA-Covid-19-Impfstoffs war laut Sylvia Nanz, Leiterin der medizinischen Abteilung von Pfizer Austria, sehr breit angelegt und so groß, dass man bereits recht hohe Sicherheit bezüglich der Aussagen zu Wirksamkeit und Verträglichkeit über die Altersgruppen hinweg habe: "58 Prozent der Probanden waren unter 55 Jahre alt, 21 Prozent zum Beispiel über 65 Jahre, immerhin noch vier Prozent über 75 Jahre." Teilnehmen konnten Menschen ab 16 Jahren.

Aus zahlenmäßig nur acht Erkrankungsfällen in der Gruppe der wirklich Immunisierten und 162 Fällen in der Placebogruppe (beide Gruppen fast gleich groß) ließ sich nach den zwei Teilimpfungen eine Schutzwirkung von 95 Prozent bei Probanden ableiten. Aber laut der in der weltweit angesehensten medizinischen Fachzeitschrift, im "New England Journal of Medicine", publizierten Studie ergaben sich auch bereits sieben Tage nach der ersten Teilimpfung Hinweise auf eine Schutzwirkung von 52 Prozent gegen das Auftreten einer Covid-19-Erkrankung. Damit müsste relativ bald ein Effekt der Immunisierungen auf die Erkrankungsraten, zum Beispiel Anfangs präferenziell in Altersheimen, einstellen. "Es sind aber auf jeden Fall die zwei vorgesehenen Teilimpfungen notwendig", sagte die Expertin.