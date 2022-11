Ungeachtet der anhaltenden russischen Angriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Landsleuten Mut zugesprochen.

"Wir alle spüren, wie unser Sieg naht", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videobotschaft. Zugleich räumte er eine schwierige Lage in Donezk ein. "Die Wucht der russischen Angriffe hat nicht abgenommen", sagte er. "Wir werden nicht zulassen, dass sie unsere Verteidigung durchbrechen."

Lage in Donezk sei "Hölle"

"Die Kämpfe in der Region Donezk sind genauso intensiv wie in den vergangenen Tagen", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. Am Vortag hatte er die dortige Lage als "Hölle" bezeichnet. Russlands Verteidigungsministerium berichtete am Sonntag über einen kleineren Erfolg in Donezk. Russische Soldaten hätten den Ort Majorsk bei der Stadt Horliwka erobert. Von ukrainischer Seite gab es dazu zunächst keine Angaben.

Über 400 Kriegsverbrechen

"Es gibt immer Menschen, die kämpfen und arbeiten für unseren Sieg", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Sonntag. Weiters erklärte Selenskyj, Ermittler hätten in den zurückeroberten Teilen der Region Cherson über 400 russische Kriegsverbrechen aufgedeckt. Es seien Leichen von Soldaten und Zivilisten gefunden worden. Es würden russische Soldaten und Söldner festgenommen. In 226 Ortschaften mit insgesamt über 100.000 Einwohnern sei der Rechtsstaat wiederhergestellt worden. Selenskyj bedankte sich bei Soldaten, Ärzten und Diplomaten, die bereits seit mehr als 260 Tagen seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs rund um die Uhr in der Ukraine im Einsatz seien.

Mehr als achteinhalb Monate nach dem russischen Einmarsch hatte die ukrainische Armee in der vergangenen Woche einen großen Erfolg verbucht: Nach erfolgreichen Gegenoffensiven zogen sich die Russen im südlichen Gebiet Cherson aus der gleichnamigen Gebietshauptstadt und weiteren Orten auf der rechten Seite des Dnipro zurück.