"Russland spielt Hungerspiele mit der Welt"

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat Russland vorgeworfen, mit dem Aufhalten von Getreidelieferungen seines Landes Lebensmittelknappheiten in der Welt zu verursachen.

Am Rande des Gipfeltreffens der Asean-Staaten in Phnom Penh sagte er der Nachrichtenagentur AP, angesichts des am 19. November auslaufenden Abkommens zum Export ukrainischen Getreides und Düngers über das Schwarze Meer müsse die Welt Druck auf Moskau ausüben, die von den UN und der Türkei vermittelte Vereinbarung zu verlängern. Afrika und Asien seien auf die ukrainischen Exporte angewiesen.