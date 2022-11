Flüchtlingshaus ist "Signal der Nächstenliebe"

Am Samstag wurde das neue Flüchtlingshaus für ukrainische Schutzsuchende in der Sacré Coeur Riedenburg feierlich eingeweiht und eröffnet.

Bereits kurz nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine hatte die Schulgemeinschaft der drei Sacré Coeur Riedenburg-Schulen bereits eine Hilfsaktion auf die Beine gestellt und rund 22 Tonnen Hilfsgüter an Bedürftige vor Ort geliefert. Um auch hier in Vorarlberg zu helfen, wurde beschlossen, das leerstehende Schwesternhaus als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung zu stellen. Mit der Zustimmung der Eigentümer und des Instituts der Österreichischen Orden konnte mit dem Land Vorarlberg ein Pachtvertrag abgeschlossen werden und das Gebäude entsprechend baulich adaptiert werden. Seit Anfang September wohnen nun 35 ukrainische Schutzsuchende, 12 Frauen und 23 Kinder, in den Zimmern des ehemaligen Schwesternhauses. Die Caritas Vorarlberg übernimmt die Betreuung der untergebrachten Personen.