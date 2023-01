Wintertourismus im Klimawandel

Der Wintertourismus stehe vor großen Herausforderungen, so der Tenor der Teilnehmer an der ORF-Sendung "Im Zentrum".

Unbestritten sei der wirtschaftliche Faktor des Wintertourismus. So sei der österreichische Tourismus direkt und indirekt für 330.000 Vollzeit-Arbeitskräfte verantwortlich, merkte Anna Burton, Ökonomin des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO), an.

Stefan Kaineder (Grüne)

Stefan Kaineder, Bundessprecher-Stellvertreter der Grünen und oberösterreichischer Landesrat, merkte an, dass etwa am Feuerkogel auf 1.600 bis 1.700 Meter Höhe am 2. Jänner mit 13 Grad Celsius nahezu sommerliche Temperaturen geherrscht hätten. Er sprach sich in der Diskussion dagegen aus, Wintersport-Projekte in niedrigen Lagen - etwa von 700 bis 1.000 Meter Höhe - zu realisieren. Schließlich seien diese nicht zukunftssicher. Das Geld sollte besser in den Klimaschutz investiert werden, damit auch kommende Generationen Wintertourismus genießen könnten.