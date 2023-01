Kerstin Biedermann Smith (WKV Vorarlberg) sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Probleme im Wintertourismus.

Die Wintersaison ist bezüglich Schneesituation nicht optimal gestartet. Das sei aber kein Grund zur Beunruhigung. „Auch in der Vergangenheit gab es Winter mit wenig Schnee. Jedenfalls hatten wir bislang in den Skigebieten wohlwollende und zufriedene Gäste. Denn sie sehen, wie sehr sich alle beteiligten Touristiker anstrengen“, sagt Kerstin Biedermann-Smith, Spartengeschäftsführerin Tourismus in der Wirtschaftskammer, als Gast bei Vorarlberg LIVE. Dabei gelte es aber auch zwischen niedriger und höher gelegenen Skigebieten zu unterscheiden. Zudem arbeite man daran, auch Angebote bezüglich alternativer Aktivitäten zum Skifahren zu schaffen beziehungsweise in Richtung Ganzjahrestourismus zu denken.