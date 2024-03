Windräder in Brand? Messungen beginnen

Vorarlberg plant die Errichtung einer großen Windkraft-Anlage im Brandnertal. Um das Windpotential genau zu bestimmen, werden nun auf dem Dach der Bergstation Gulmabahn in Brand Messungen durchgeführt.

Die Ergebnisse sollen zeigen, ob sich ein wirtschaftlicher Betrieb eines Windkraftwerks an diesem Standort lohnt.

Windpotenzial groß

In Vorarlberg gibt es derzeit keine große Windkraft-Anlage, doch das könnte sich bald ändern. Wie der ORF berichtet, wird auf dem Dach der Bergstation Gulmabahn in Brand mit Windmessungen begonnen. Eine Studie des Landes hat ergeben, dass das Windpotential im Brandnertal groß sein soll.

Die Gemeinde Brand und der Energieversorger illwerke vkw haben die Windmessung beantragt, die vom Land mit 45.000 Euro gefördert wird. Die Messanlage soll in den nächsten Monaten Daten liefern, um das Potenzial genau zu bestimmen.

Wie der ORF berichtet, soll die Messanlage auf dem Flachdach der Gulmabahn in den nächsten Monaten genauere Daten über das Windkraft-Potential im Brandnertal liefern. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob sich ein wirtschaftlicher Betrieb eines Windkraftwerks an diesem Standort lohnt. Laut Energielandesrat Daniel Zadra (Grüne) ist dieser Standort bei einer Analyse bereits gut bewertet worden.

"Sinnvoll und naturverträglich"

Zadra geht davon aus, dass bei entsprechenden Ergebnissen ein konkretes Projekt für ein Windkraftwerk ausgearbeitet wird. Dabei wird es laut Zadra in Zukunft auch in Vorarlberg große Windräder geben, jedoch nur an begrenzten Standorten, wo es sinnvoll und naturverträglich ist.