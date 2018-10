Wilder Vs. Fury: Verbale Schlacht vor dem WM-Boxkampf

Boxen: Fury verspricht Wilder einen "Spaghetti-Tanz.

Großes Sprücheklopfen in London. Skandal-Boxer Tyson Fury und WBC-Weltmeister Deontay Wilder haben sich vor ihrem WM-Fight am 1. Dezember gegenseitig provoziert und sind sich fast an die Gurgel gegangen. “Ich nehme den Kampf an, als hätte er Dynamit in seiner rechten Hand”, sagte Wilder.