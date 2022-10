Wilde Gerüchte bei den Geissens: Ist Davina schwanger?

Ein Instagram-Post von Geissen-Spross Davina sorgt im Internet für Wirbel: Ist die 19-Jährige etwa schwanger?

Die Fans der Millionärsfamilie sind in heller Aufregung: Werden Carmen und Robert etwa bald Großeltern?

all

all

self

self

Spekulationen auf Instagram: Ist das ein Babybauch?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Fans diskutieren

Auf dem Bild posiert die 19-Jährige, deren größter Traum es ist, Bloggerin zu werden, in einem grau-schwarz gemusterten Kleid von Steve Madden. Neben zahlreichen Komplimenten fragen sich einige Fans aber auch, ob Davina schwanger sein könnte. So schreibt ein User etwa: "Sieht das nur so aus oder hat sie ein Baby Bäuchlein". Ein anderer meint dazu: "Habe ich auch als erstes gedacht". Andere Follower widersprechen hingegen vehement: "Das ist das Muster die doch nicht schwanger!"