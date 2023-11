Wieso das Herz von Thomas D für Vorarlberg schlägt

Der Fanta-4-Rapper zeigte in den Little Big Beat Studios in Eschen sein Können und sprach mit VOL.AT über seine neue Solo-Platte, die Aufnahmen mit seiner Band, den KBCS, sowie seine Liebe fürs Ländle, speziell für den Bregenzerwald.

Nach einer Aufnahme mit den Fantastischen Vier entschied sich das Stuttgarter Rap-Urgestein Thomas D für weitere Live-Sessions beim Produktionsspezialisten. VOL.AT war vor Ort und bat den charismatischen Musiker vor die Kamera.

Intime Atmosphäre und Premiere für neue Songs

Wenn man Thomas D kennt, weiß man, dass ihn die Musik des reflektierten Künstlers Denkanstöße vermittelt. So auch bei seinen wohl bisher persönlichsten und intimsten Annäherungen, die er mit der Hamburger Band The KBCS in eine musikalische Form gießt, die man so von ihm bislang selten zu hören bekommen hat.

Thomas D & The KBCS in Liechtenstein. ©Little Big Beat Studios

Im ausführlichen VOL.AT-Videointerview gewährt der Rapper Einblick in sein aktuelles Schaffen und wieso er sich entschieden hat, die Künste des versierten Sound-Engineers und Produzenten Manfred "Little" Konzett in Anspruch zu nehmen.

Live-Session in den Little Big Beat Studios in Eschen. ©Little Big Beat Studios

Der einzigartigen Show durften an insgesamt zwei Tagen jeweils rund 100 Gäste beiwohnen und erlebten Thomas D und The KBCS in einer Atmosphäre, die nur ganz wenigen zuteilwird. Im Rahmen zweier Live-Sessions in den Little Big Beat Studios im Liechtensteiner Eschen wurden die Konzerte analog aufgenommen sowie via Stream in die Welt hinaus übertragen.

Standing Ovations für die Musiker und Manfred "Little" Konzett. ©Little Big Beat Studios

Vorarlberg im Herzen

Dass die Fantastischen Vier eine enge Verbindung zu Vorarlberg pflegen, ist nicht neu. Die vier deutschen Hip-Hop-Legenden nahmen große Teile ihres Troy-Albums im Bregenzerwald auf und verknüpfen unzählige Erinnerungen mit dem Ländle, wie Thomas D im Interview ausführt.

Thomas D mit einer emotionsgeladenen und gefühlvollen Show. ©Little Big Beat Studios

Und auch seine Solo-Platte, die neben den großen Hits auch bisher unveröffentlichtes, neues Material beinhalten wird, zeugt von der musikalischen Reife des charismatischen Musikers. Themen wie Glauben, Religion, Existenz, Liebe, Trauer, Selbstvertrauen oder Scheitern werden mit den jazzigen und funkigen Klängen der KBCS verwoben. Insgesamt ein äußerst spannender Zugang zur Musik von Thomas D, die einerseits zum Nachdenken anregt und gleichzeitig völlig neue Facetten des Künstlers offenbart.

