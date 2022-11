Dieser Vorarlberger nimmt die Fantastischen Vier auf

Die Fantastischen Vier zu Gast im benachbarten Liechtenstein

Little Konzett in seinem Element.

"Entstanden ist die Zusammenarbeit bei einer Orchesteraufnahme für die Band Keaden, bei der auch Lillo Scirmali, musikalischer Leiter und Keyboarder der Fantastischen Vier, mitwirkt. Und da die Band für ihr Jubiläumsalbum analogen Sound und wollte, und das Ganze samt Musikern live einspielen wollte, entschieden sie sich für uns, auch aufgrund unserer Erfahrung in puncto Recording von Live Sessions", informiert der Betreiber der Little Big Beat Studios.

Außerdem habe er gemeinsam mit Markus Birkle, dem Gitarristen in der Band der Stuttgarter, in den Formationen "Everything But Giants" und "loCut" jahrelang zusammengearbeitet. Den Kontakt legte übrigens mit Markus Nigsch, früher bekannt als Marque, ein weiterer, namhafter Vorarlberger.

Die "Fantas" in den Little Big Beat Studios.

"Zehn Tage intensive Aufnahmen"

Im Oktober war es dann so weit und die legendäre Rap-Formation nutzte zehn Tage lang die Möglichkeiten, die das Studio im benachbarten Liechtenstein zu bieten hat. "Das Ganze wurde natürlich penibelst geheim gehalten, jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack und wir sind unheimlich stolz. Das Album wird dann im Jänner erscheinen", führt Little weiter aus.

Einen Vorgeschmack auf die "The Liechtenstein Tapes" findet man hier, auch mitsamt Einblick in die einzigartige Kulisse, die in den Little Big Beat Studios in Eschen herrscht.