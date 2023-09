Wieder "Fridays For Future"-Demo in Bregenz

Heute am Freitag dem 15. September 2023 ruft die "Fridays For Future" Bewegung in Bregenz wieder zum Klimastreik auf. "Wir streiken, bis ihr handelt", mit diesem Spruch fordern sie die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. VOL.AT berichtet dabei live vor Ort.

Überall in Österreich – von Wien bis Bregenz und von Salzburg bis Graz – sowie in hunderten von anderen Städten wird heute am 15. September gestreikt. Weltweit bereitet sich die Bewegung Fridays For Future auf ihren globalen Streik vor.

Liveticker von der Demo

self all Open preferences.

"Wir streiken, bis ihr handelt"

Vor knapp fünf Jahren ist die erste weltweite Klimaaktion dieser Bewegung gestartet. Diesen Freitag wird erneut unter dem Motto "Wir streiken, bis ihr handelt" protestiert. Hauptziel der Demonstrationen ist es, das in den Klimaabkommen von Paris 2015 und Glasgow 2021 festgelegte 1,5-Grad-Ziel einzufordern.

self all Open preferences.

Obwohl seit dem letzten globalen Klimastreik Fortschritte erzielt wurden, ist die allgemeine Bilanz aus Sicht der Aktivisten ernüchternd. Große Herausforderungen, wie das ausstehende Klimaschutzgesetz oder Projekte wie die Tunnelspinne und die S18, stehen weiterhin aus. Die Forderungen: eine rasche Energiewende, Wärmewende und Verkehrswende.

self all Open preferences.

Die Klimaaktivisten treffen sich um 10:30 Uhr vor dem Bregenzer Bahnhof auf dem Parkplatz Seestadt. Die Route führt bis zum Landhaus, wo die Veranstaltung mit Reden und musikalischen Beiträgen stattfinden wird.

self all Open preferences.