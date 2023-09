Tausende Teilnehmer beim 14. Klimastreik erwartet

Zum 14. Mal gehen heute, Freitag, zehntausende Personen beim internationalen Klimastreik der Organisation "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich wird für mehr Klimaschutz demonstriert - vor allem in Wien rechnen die Organisatoren mit "tausenden Teilnehmern". Die Hauptforderung richtet sich an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen.

Der Protest wird von etlichen Organisationen, Künstlerinnen und Künstlern sowie Wissenschaftern unterstützt. Österreichweit finden elf Demos statt, wobei die größte erneut in Wien erwartet wird. Start ist um 12.00 Uhr beim Bahnhof Wien-Mitte, die Abschlusskundgebung ist ab 16.00 Uhr am Heldenplatz geplant. Anfang März waren beim 13. Klimastreik den Angaben von "Fridays For Future" zufolge österreichweit 30.000 Menschen für mehr Klimaschutz auf der Straße.